Трагедия в семье браславского милиционера: пьяные родители подрались, и мать зарезала отца

Іван Дзедушкін • 25/2/22 12:26 • Крымінал

В Браславе после пьянки женщина зарезала свое мужа, который несколько раз ее ударил. Ей дали 7 лет колонии.



В Браславе после пьянки женщина зарезала свое мужа, который несколько раз ее ударил. Ей дали 7 лет колонии.

Застолье 18 сентября прошлого года было организовано по поводу дня рождения свекрови браславчанки. На семейном празднике присутствовал ее сын, а позже присоединился муж, который вернулся с заработков из Москвы. Трагедия разыгралась после того, как сын ушел на дежурство в Браславский РОВД.

Как рассказала женщина во время следствия, пьяный муж ударил ее четыре раза кулаком по спине. Разозлившись на него, она взяла ножа и воткнула его в мужчину сзади.

После этого, когда мужу стало плохо, женщина вызвала его сестру с ее супругом. Приехавшие родственники сказали вызывать «скорую». Медики пытались реанимировать мужчину, но констатировали его биологическую смерть.

При этом потерпевшего никто не переворачивал, так что рану на спине обнаружили только сотрудники милиции, которых вызвали работники бригады скорой медицинской помощи после констатации смерти.

Позже экспертиза установит, что мужчина умер вследствие проникающего колото-резаного ранения правой половины грудной клетки с повреждением правой половины грудной клетки с повреждением правой доли печени, осложнившейся массивным внутрибрюшным кровоизлиянием в 2,5 литра. При этом в его крови было 3 промилле алкоголя.

О том, что его мать зарезала отца милиционеру, жившему с родителями, сообщило руководство РОВД после окончания дежурства.

На судебном заседании женщина свою вину признала частично, она уверяла, что умысла на убийство у нее не было.

18 января суд Браславского района признал жительницу райцентра виновной в умышленном убийстве. На основании части 1 статьи 139 УК женщину приговорили к семи годам лишения свободы. Кроме того по решению суда ее будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.