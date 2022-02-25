Витебским перевозчикам нужно составить списки водителей маршруток для вакцинации
ВОКТУП «Оператор перевозок» предложил сформировать список запланированных на вакцинацию против COVID-19 работников транспортных организаций Витебска.
Вакцинацией желательно охватить не менее 75%, пишет сайт предприятия, ссылаясь на приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Либо водители маршруток могут привиться самостоятельно по месту жительства.
Информацию по спискам подлежащих вакцинации перевозчики должны предоставить в ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии».
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