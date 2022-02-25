За оскорбление Лукашенко и прокурора житель Верхнедвинска получил два с половиной года «химии»

ННВ • 25/2/22 20:42 • Палітыка

Многодетного отца из Вернедвинска Дениса Петько приговорили к двум с половиной годам «химии» за оскорбление Александра Лукашенко и прокурорского работника.



По версии следствия в марте 2021 года 35-летний работник Верхнедвинского маслосырзавода в Telegram оставил оскорбительный комментарий под видеозаписью с выступлением Лукашенко, а в июне — под фото сотрудника Минской прокуратуры.

19 октября Петько задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 368 и статье 369 УК.

24 февраля суд Верхнедвинского района приговорил мужчину к двум годам шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает областная прокуратура.

По информации правозащитников у Дениса Петько трое детей, а сейчас его жена снова беременна, и семья ожидает четвертого ребенка.