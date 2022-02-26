Латвийское консульство в Витебске прекратило выдачу виз россиянам

Сяржук Серабро • 26/2/22 13:30 • Турызм

Со вчерашнего дня консульство Латвии в Витебске не принимает документы на получение визы от россиян.



Информация о том, что консульство Латвийской Республики в Витебске временно приостанавливает прием документов на визу от граждан Российской Федерации, была опубликована на сайте дипмиссии 25 февраля.

Напомним, что после закрытия посольства Латвии в Минске в мае прошлого года, консульство в Витебске остается единственным дипломатическим представительством этой страны в Витебске.