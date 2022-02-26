Пожар на «Полимире», МЧС сообщает подробности
Вечером 25 февраля в Новоплоцке произошел пожар на заводе «Полимир».
По информации МЧС, в 16:30 поступило сообщение о загорании остатков масла и этилена на отметке «+12 метров» технологической этажерки отделения газоразделения. Пожарные проводили работы по тушению пожара, охлаждению и защите технологических конструкций.
В результате пожара на предприятии были повреждены 0,5 квадратного метра оцинкованной обшивки изоляции оборудования и 1 квадратный метр теплоизоляции технологических трубопроводов.
Люди во время пожара не пострадали. Технологический процесс и работа завода «Полимир» нарушены не были. Причина пожара устанавливаются.
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