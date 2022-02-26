Реальная заработная плата упала в трех регионах Витебщины

Сяржук Серабро • 26/2/22 18:38 • Эканоміка

Официальная статистика отметила снижение реальной заработной платы по сравнению с январем прошлого в нескольких регионах Витебской области.



По этим данным номинальная начисленная средняя заработная плата в январе 2022 года в Витебской области составила 1230 рублей 70 копеек. Реальная зарплата в среднем за год по области выросла на 2,8%.

Однако в трех регионах отмечается снижение реальной заработной платы. Так, в Новополоцке этот показатель по сравнению с январем 2021 года упал 3%, в Миорском районе — на 1,4%, в Дубровенском районе — на 0,1%.

Самой низкой номинальная начисленная средняя заработная плата остается в Шарковщинском районе, там она в январе составила 854 рубля 60 копеек. Также ниже 1000 рублей этот показатель в Дубровенском, Миорском и Сенненском районах.