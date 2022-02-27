Горел «Витебскдрев», остановлен техпроцесс в одном цеху

• 27/2/22 10:12 • Здарэнні

26 февраля произошел очередной пожар на производстве открытого акционерного общества «Витебскдрев» в Витебске.
Работы на ОАО «Витебскдрев» в июле 2013 года. Фото Сергея Серебро

Горел цех по производству древесноволокнистых плит, расположенный в Стахановском переулке, 7 корпус 1. Возгорание в производственном здании было обнаружено автоматической сигнализацией, спасатели получили сообщение о ЧС по системе «Молния».

В результате пожара на предприятии были повреждены 45 погонных метров воздуховода вытяжной вентиляции. Люди не пострадали, но технологический процесс цеха остановлен, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара устанавливается.

Итальянский пресс загорелся на «Витебскдрев». Фото МЧС

Это уже как минимум пятый случай пожара на ОАО «Витебскдрев» за последние несколько лет. Например, вы июле 2020 года там выгорело 90 метров воздуховода вентиляции.

            
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