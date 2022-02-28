Возле общежития в Витебске сбили пенсионера

Іван Дзедушкін • 28/2/22 12:41 • Здарэнні

Вечером 27 февраля в Витебске в результате наезда автомобилем пострадал престарелый пешеход.



В районе дома №33 на проспекте Фрунзе 42-летний витеблянин, управлявший легковушкой «Opel Zafira», совершил наезд на 73-летнего пенсионе. По предварительной информации ГАИ, престарелый мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий для пешеходов сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер получил травмы и его пришлось госпитализирован.