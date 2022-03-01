Билеты на ЖД продаются только в кассах, в Витебске, при попытке снять очередь, был задержан журналист

Ігар Арцюх • 01/3/22 15:32 • Турызм

Редактор «ННВ» Сергей Серебро 28 февраля был задержан милицией, после того как сфотографировал очереди в кассы на витебском вокзале.



Сайт Белорусской железной дороги сообщает, что по техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) на web-ресурсах Белорусской железной дороги в международном и республиканском сообщениях на поезда с нумерованными местами. Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.

Вчера эта информация подтвердилась во время визита на железнодорожный вокзал в Витебске. На экране в фойе вокзала транслировалась бегущая строка о том, что информация на электронных табло может быть недостоверной, а к билетным кассам выстроились большие очереди.

После съёмки этого на мобильный телефон корреспондент «ННВ» был задержан силовиками у перехода через улицу Космонавтов, один из них был в милицейской форме, а второй в гражданской одежде с гербом Российской Федерации.

После задержания Сергея Серебро доставили в Железнодорожный РОВД. По словам сотрудников внутренних органов, на привокзальной площади якобы должно было проводиться какое-то несанкционированное массовое мероприятие и журналиста заподозрили в том. что он собирался в нем участвовать.

У Серебро изъяли мобильный телефон для проверки, а также опросили его. Затем, спустя более двух часов после задержания витебского журналиста отпустили.