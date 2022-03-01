Сразу трех бурых медведей обнаружили во время зимнего учета зверей в Березенском заповеднике

ННВ • 01/3/22 15:04 • Экалогія

Во время зимнего учёта зверей, который проходил в Березенском заповеднике 18-19 февраля, специалисты внезапно обнаружили, что не спят сразу несколько медведей.



Бодрствующих зимой бурых медведей выявили в Терешкинском и Паликском лесничествах заповедника. По мнению ученых, причиной их раннего пробуждения могла стать февральская оттепель.

Напомним, что одного бродящего среди зимы медведя-шатуна обнаружили в Паликском лесничестве еще в самом начале января, при обследовании участка в пойме реки Березина и вблизи озера Палик.

Основным же объектом учета были более обычные для зимы и наиболее распространенные виды животных: копытные, хищные млекопитающие, зайцеобразные и некоторые грызуны.

В результате предварительная камеральная обработка первичного материала полевых учетных работ показала, что численность лося в этом году увеличилась почти на треть, а число особей благородного оленя оказалось рекордным за последние 10 лет, увеличившись при этом в два раза по сравнению с прошлым годом.

А вот численность волка и рыси, как по результатам зимних маршрутов учета, так и по данным круглогодичного картирования следов, оказалась стабильной. Кроме того, повсеместно на территории Березинского заповедника отмечены следы косули, лисицы и зайцев.

Всего же в этом году учётчики прошли 49 маршрутов общей протяженностью более 450 километров, пишет сайт заповедника.