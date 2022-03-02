В глыбе льда на Кагальном озере нашли тело мужчины, пропавшего после нового года

Іван Дзедушкін • 02/3/22 12:39 • Здарэнні

1 марта стало известно об обнаружении на Кагальном озере в Глубоком вмерзшего в лед тела рыбака, пропавшего еще 5 января.



Как писали «ННВ», мужчина отправился рыбачить 5 января и не вернулся домой, но его родственники обратились за помощью лишь спустя пять дней.

Удалось найти жерлицы с флажками, установленные жителем райцентра на лунках, а также его велосипед. Но точное место, где мужчина ушел под лед, установить не смогли из-за прошедшего времени.

По информации МЧС, тело пропавшего 45-летнего глубочанина нашли 1 марта в 11:00 на Кагальном озере, где он рыбачил.

Труп мужчины обнаружили на поверхности озера. Двое спасателей в водолазных костюмах вырубили утонувшего из ледяной глыбы, а затем доставили рыбака на берег при помощи спасательной доски, уточняет газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на райотдел по чрезвычайным ситуациям.