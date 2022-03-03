Доктор Мартов вышел на свободу после ареста

Сяржук Серабро • 03/3/22 20:45 • Здароўе

Подвергнутый административному аресту витебский врач Владмир Мартов вышел на свободу.



О том, что доктор освободился, 1 марта написала в facebook его жена:

—Мой муж Владимир Юрьевич Мартов вышел на свободу после 7 суток административного ареста. Бодр, здоров, впечатлен новым опытом. Всем большое спасибо за поддержку. Солидарность важна!

Напомним, что бывшего заведующего отделением анестезиологии и реанимации Витебской БСМП Владимира Мартова задержали незадолго перед референдумом — 22 февраля. В это время медик находился в Лепельском районе, где отдыхал на своей даче.

Аресту доктора подвергли за изображение бело-красно-белого флага на аватаре в соцсетях, суд расценил это как несанкционированное массовое мероприятие.