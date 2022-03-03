Выкатил тележку с продуктами и выпивкой на 600 рублей мимо кассы — безработный из Витебска попался на попытке кражи

Іван Дзедушкін • 03/3/22 15:25 • Крымінал

Незаметно для продавцов пытался вкатить тележку с набранными товарами 26-летний житель Витебска, но вскоре был задержан.



В одном из гипермаркетов областного центра молодой человек наполнил тележку продуктами и алкоголем «с горкой», а затем попытался выкатить ее из магазина, делая вид, что разговаривает по телефону. Как позже подсчитают продавцы, витеблянин пытался «наказать» гипермаркет почти на 600 рублей.

Однако действия парня были замечены охраной торгового объекта и те при помощи тревожной кнопки вызвали сотрудников Департамента охраны МВД, а затем подъехали и оперативники уголовного розыска.

Быстро удалось установить, что продукты и выпивку похитил 26-летний безработный житель Витебска, которого вскоре задержали. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.