Еще одна книга об истории витебских домов вышла из печати

• 04/3/22 18:27 • Культура

Из печати вышел XIII выпуск серии «Биография витебского дома», основанной краеведом Аркадием Подлипским.
Еще одна книга об истории витебских домов вышла из печати

Новая книжка рассказывает об относительно новом здании — дом №23 на улице Суворова был построен только в 1952 году. В первую очередь он интересен тем, что там получили квартиры ряд артистов театра имени Якуба Колоса. Рассказывает издание и о других известных жильцах этой неприметной трехэтажки.

В новом выпуске около полусотни страниц, его тираж, как обычно, всего 150 экземпляров. Так что желающим пополнить свою библиотеку еще одной книгой о истории Витебска следует поторопиться.

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