Из-за праздников и эпидемической ситуации в Витебске изменяется расписание автобусов, ряд рейсов отменят

ННВ • 04/3/22 12:45 • Турызм

«Витебскоблаавтотранс» объявил об изменениях в графике работы автобусных маршрутов на ближайшие десять дней. Порядка трех десятков пригородных и международных рейсов в этот период выполняться не будут.



Расписание изменяется из-за переноса рабочих дней, а также в связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока, сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс».

По измененному графику автобусы будут работать в периоды 4-8 и 11-13 марта. В этидни транспортная работа будет организована следующим образом:

4 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.

5 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.

6 марта город будет выполняться по расписанию субботы.

6 марта пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.

7 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.

8 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.

11 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.

12 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.

13 марта город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.

6 марта следующие рейсы выполняться не будут:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;

“Витебск – Бешенковичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-05;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 11-35.

7 марта следующие рейсы выполняться не будут:

“Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-55;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-40;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-35;

“Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;

“Витебск – Жебентяи” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-55;

“Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 06-05;

“Витебск – Слобода” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-00;

“Витебск – Курино” с отправлением от АВ г. Витебска в 09-10.

11 марта следующие рейсы выполняться не будут:

“Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-05;

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;

“Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-00.

12 марта следующие рейсы выполняться не будут:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Сенно” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-05;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;

“Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-00.

12 марта следующие рейсы выполняться не будут: