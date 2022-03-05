БелЖД открыла полсотни дополнительных касс из-за проблем с сервисом онлайн-продаж билетов

• 05/3/22 20:42 • Турызм

В условиях, когда онлайн-сервис по продаже билетов не работает, Белорусской железной дороге пришлось дополнительно открыть более 50 билетных касс на пассажирообразующих станциях.
Пассажирские платформы на вокзале железнодорожной станции Витебск. Фото Сергея Серебро

Всего сейчас приобрести билеты на поезда с нумерованными и ненумерованными местами можно в 560 кассах на железнодорожных вокзалах, а также отдельных станциях и остановочных пунктах, сообщает пресс-центр железной дороги.

Проездные документы на поезда с ненумерованными местами также можно оформить через терминалы самооблуживания.

В продаже имеется достаточное количество проездных документов на поезда международных, межрегиональных и региональных линий.

Обращаем внимание, что продажа билетов осуществляется не только в день отправления поезда, а на всю глубину реализации, в зависимости от вида сообщения.

Так, на поезда международных линий проездные документы можно приобрести за 60 суток до отправления поезда. На поезда межрегиональных линий – за 45 суток, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток, на поезда городских линий и региональных линий экономкласса – за 10 суток до отправления поезда.

Напоминаем, что для посадки в поезд по ранее оформленным проездным документам с электронной регистрацией пассажиру требуется предъявить только документ, удостоверяющий личность.

Белорусская железная дорога заявляет, что принимает все необходимые меры по восстановлению работы электронных сервисов по продаже проездных документов и просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Напомним, что проблем с продажей билетов через интернет на Белорусской железной дороге начались в конце февраля.

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