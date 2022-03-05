В Лиозненском районе завмастерскими похитил колхозную картофелекопалку, а при обыске у него нашли винтовку

Іван Дзедушкін • 05/3/22 20:24 • Здарэнні

1 марта завершился суд над бывшим главным инженером ОАО «Адаменки», которого обвиняли в ряде коррупционных статей и хранении огнестрельного оружия.



Судом было установлено, что обвиняемый, занимавший в то время должность заведующего мастерскими ОАО «Адаменки», осенью 2018 года похитил принадлежащий ОАО «Витебский облагросервис» и находящийся в финансовой аренде в ОАО «Адаменки» картофелекопатель стоимостью 1717 рублей 98 копеек.

Он же, уже став главным инженером этого акционерного общества, весной 2019 года совершил хищение трех шин для сельхозтехники общей стоимостью 695 рублей.

Кроме того, сельчанин той же весной нашел винтовку и, не имея специального разрешения, незаконно перенес ее к месту своего жительства, где в последующем незаконно хранил до момента обнаружения сотрудниками милиции.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и заявил о чистосердечном раскаянии. Суд признал его виновным в хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в этом же преступлении, совершенном повторно и в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафу в размере 9600 рублей. Кроме того он лишен права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Винтовку должны конфисковать, а картофелекопалку и шины — возвратить ОАО «Адаменки».