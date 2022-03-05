Велосипедист попал под грузовик в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 05/3/22 11:15 • Здарэнні

Утром 4 марта в Полоцком районе в результате наезда грузовика погиб 61-летний сельчанин.



Авария произошла неподалеку от деревни Азино на трассе «Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации». 21-летний житель Борисова, управлявший автомобилем «GAZ» с прицепом, совершил наезд на пожилого велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, ехавший на велосипеде, получил тяжелые травмы и умер на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.