Маршрутка сгорела в Витебске во время рейса

Сяржук Серабро • 06/3/22 14:49 • Здарэнні

6 марта в Витебске неподалеку от ресторана «Зелена гура» сгорело маршрутное такси.



Пожар произошел около полудня, когда маршрутка проезжала по проспекту Фрунзе в районе перекрестка со Смоленской улицей.

В результате пожара в микроавтобусе «Mercedes Benz», осуществлявшем регулярные перевозки пассажиров в Витебске, полностью выгорел салон. Также, судя по всему, огнем был поврежден моторный отсек.

Сколько пассажиров было в маршрутке во время начала пожара и есть ли среди них пострадавшие не известно. Ни ГАИ, ни МЧС пока никак не комментировали это происшествие.