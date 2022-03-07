В Витебске девушка на «Mercedes» врезалась в стену ветакадемии

Іван Дзедушкін • 07/3/22 11:44 • Здарэнні

6 марта в Витебске 21-летняя девушка на «Mercedes» въехала в стену здания ветеринарной академии.



Авария произошлавечером на пересечении улиц Баумана и 1-й Доватора. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не справилась с управлением, выехала пределы проезжей части на тротуар и совершила наезд на здание.

Сидевшую за рулем легковушки девушку доставили для обследования в учреждение здравоохранения. Получил ли памятник архитектуры какие-то повреждения не сообщается.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.