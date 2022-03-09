Грузовик врезался в маршрутку под Полоцком, есть погибший и пострадавшие

Іван Дзедушкін • 09/3/22 14:19 • Здарэнні

ДТП со смертельным исходом произошло утром 9 марта в Полоцком районе, где грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом.



Около 7:00 в деревне Охотница под Полоцком 34-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes-Benz», по предварительной информации ГАИ, выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку в районе заднего левого колеса.

В результате столкновения 46-летний житель Новополоцка, ехавший в микроавтобусе на пассажирском сидении, получил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП. Еще четырех человек пришлось доставить для осмотра в Полоцкую центральную городскую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.