На 24% выросло в прошлом году в Витебске количество уголовных дел против семейных насильников

Ігар Арцюх • 09/3/22 15:44 • Грамадства

В 2022 году значительно увеличилось количество уголовных дел, возбужденных в Витебске по фактам насилия в семье.



По данным городской прокуратуры в 2020 году в Витебске по статьям 153, 154 и 186 УК, по которым привлекают семейных насильников, было возбуждено 33 уголовных дела. За 2021 год было возбуждено уже 41 такое уголовное дело, то есть на 24,2% больше.

Таким образом, в прошлом году в среднем в месяц возбуждалось 3,4 уголовных дела по фактам насилия в семье или над родственниками. За два месяца 2022 года возбуждено пока 4 таких уголовных дела, сообщает заместитель прокурора города Витебска младший советник юстиции Д. Коржов.