Сахар снова исчез в автолавках в Чашникском районе

Сяржук Серабро • 10/3/22 15:03 • Эканоміка

Сахар опять становится дефицитом — жители ряда деревень Чашникского района 10 марта не смогли купить сахар в автомагазинах.



Сельчане нескольких деревень Иванского сельсовета сообщили «ННВ», что в автолавках, приехавших торговать в четверг, не было сахара. Причину его дефицита продавцы объяснить не смогли.

Впрочем, не было в ассортименте и ряда других товаров, пользующихся спросом у сельских жителей. Например, в одной из деревень не смогли купить дешевые сигареты — их разобрали раньше.

Напомним, что в конце сентября 2021 года мы уже сообщали о перебоях со снабжением сельчан сахаром в Чашникском районе. Правда, тогда продавали хотя бы по два килограмма «в одни руки», сейчас же сахара просто нет.