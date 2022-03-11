В ожидании прилета скопы в Березенском заповеднике отремонтировали ей гнездо

Сяржук Серабро • 11/3/22 16:43 • Экалогія

С началом весны работники Березенского биосферного заповедника провели ремонт гнезда скопы, на котором она уже несколько лет выводит птенцов.



Искусственное гнездовье для скопы несколько лет назад было оборудовано на дальнем труднодоступном берегу заповедного озера Плавно. Хищная птица, занесенная в Красную книгу Беларуси, облюбовала его и регулярно выводит там потомство.

В этом году с наступлением весны было принято решение провести ремонт этого сооружения, сообщает сайт заповедника.

Гнездовая платформа лучше обычного гнезда защищена от таких неблагоприятных природных явлений, как сильный ветер и снег. В то время как естественные постройки птиц часто падают, иногда в самый разгар гнездования.

Между прочим, к этому гнездовью краснокнижной птицы в Березинском заповеднике организована экскурсия. Туристы могут понаблюдать за гнездовым поведением скопы летом.