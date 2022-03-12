В суд передали о двойном наезде на пешехода в Орше, в результате которого мужчина погиб

Іван Дзедушкін • 12/3/22 16:09 • Здарэнні

Через два с половиной года в суд передали дело о смертельном ДТП в Орше, где в августе 2019 погиб 48-летний пешеход.



Как тогда сообщали «ННВ», ДТП произошло 13 августа около 22:00, когда 45-летний оршанец переходил улицу 60 лет БССР по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №5.

Сначала его сбил легковой автомобиль «Volvo 850», за рулем которого находился 41-летний мужчина. Второй раз пешехода переехал «Citroen C5 Tourer» под управлением 22-летнего парня.

Пострадавшего пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу, но там мужчина, не смотря на усилия медиков, умер.

Перед судом предстанут оба водителя, их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 317 УК, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры. При этом младший из них находится под подпиской о не выезде, а старший уже отбывает наказание по другому приговору.