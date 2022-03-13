В Сенненском районе пенсионер забрался в пустующую квартиру и сгорел

ННВ • 13/3/22 15:41 • Здарэнні

Днем 12 марта произошел пожар в двухэтажном жилом деоме в агрогородке Яново Сенненского района, погиб человек.



В 14:20 пожарные полчили сообщение о том, что горит квартира на втором этаже четырехквартирного дома на Богушевской улице.

Во время тушения пожара в помещении нашли тело погибшего 63-летнего пенсионера, который забрался в жилище самовольно. Причины пожара и гибели устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.