В Витебской области вводятся сезонные ограничения для движения по автомобильным дорогам
С 15 марта в Витебской области вводятся ограничения движения по местным автомобильным дорогам общего пользования.
Временные ограничения будут распространяться на транспортные средства, самоходные машины, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 6 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования III категории, а также на транспортные средства, самоходные машины, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования IV–VI-б категорий.
Эти ограничения будут действовать до 30 апреля.
С 20 мая по 31 августа будет ограничено движение транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С.
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