За самодельный пистолет житель Городокского района получил два с половиной года «домашней химии»

• 13/3/22 16:41 • Крымінал

Завершился суд над сельчанином из Городокского района, у которого изъяли самодельный пистолет, удививший экспертов.
Самодельный пистолет сделал житель Городокского района, используя детали ракетницы. Эксперты были поражены. Фото УГКСЭ по Витебской области

У мужчины во время обыска нашли банку с мелкокалиберными патронами и самодельный пистолет, изготовленный с использованием отдельных деталей осветительного и сигнального пистолета образца 1930 года (ОСП-30).

Удивление у специалистов вызвало то, что рамка оружия конструктивно сходна с рамкой пистолета ОСП-30, но изготовлена самодельным способом; ствол и нарезы в его канале также были выполнены самодельным способом, что достаточно редко встречается в экспертной практике.

На суде сельчанин рассказал, что банку с патронами он нашел под крышей гаража во время его ремонта, а самодельное оружие ему подарил знакомый.

Самодельный пистолет сделал житель Городокского района, используя детали ракетницы. Эксперты были поражены. Фото УГКСЭ по Витебской области

Мужчина полностью признал свою вину, сказал, что понимал незаконность хранения оружия и заявило глубоком раскаянии.

В результате суд признал его виновным в незаконных приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. На основании части 2 статьи 295 УК его приговорили к ограничению свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафу в 3200 рублей.

            
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