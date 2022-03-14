Какие больницы Витебщины уже вернулись к обычному режиму оказания помощи больным?

Зоя Машэка • 14/3/22 16:04 • Здароўе

Ряд медицинских учреждений Витебской области возвращаются к оказанию плановой помощи в соответствии со своим профилем.



Так, с сегодняшнего дня, 14 марта, в штатном режиме в соответствии с профилем уже должны работать урологический корпус Витебской областной клинической больницы, Витебский областной детский клинический центр и Толочинская центральная районная больница.

Также с 15 марта к оказанию плановой помощи должны приступить кардиологическое отделение и акушерский корпус Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и Миорская центральная районная больница.

Возвращение к нормальному режиму работы учреждений здравоохранения Витебской области стало возможным благодаря снижению в регионе заболеваемости COVID-19 среди взрослого и детского населения, сообщает облздрав.