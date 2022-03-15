До 20% увеличена ставка налога на прибыль в Витебской области

Сяржук Серабро • 15/3/22 18:03 • Эканоміка

Витебский облсовет принял решение увеличить ставку налога на прибыль до 20%, налог по новой ставке начислят с начала этого года.



Согласно решению Витебского областного совета депутатов от 3 март, на 2 процентных пункта будет увеличена ставка налога на прибыль, установленная пунктом 1 статьи 184 Налогового кодекса. Таким образом, ставка этого налога составит 20%.

Это решение касается всех категорий плательщиков, полностью уплачивающих налог на прибыль в местные бюджеты Витебской области, за исключением организаций потребительской кооперации.

Согласно нормам белорусского законодательства исчисление налога на прибыль по увеличенной ставке произведут с 1 января 2022 года.