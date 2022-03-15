На день Конституции в Витебске задержали Бориса Хамайду

Сяржук Серабро • 15/3/22 23:40 • Палітыка

Известный витебский оппозиционер Борис Хамайда был задержан 15 марта в Витебске, об этом «ННВ» сообщили друзья диссидента.



По информации правозащитников, Хамайда был доставлен в Железнодорожный РОВД Витебска, откуда ему по телефону удалось связаться с журналистами и сообщить о своем задержании.

После этого Борис Хамайда перестал выходить на связь, и, как рассказали «ННВ» его друзья, до позднего вечера связаться с ним не удалось.

Вероятнее всего Борис Ханонович был задержан у своего символического «поста» возле Синего дома, однако обстоятельства произошедшего не известны.