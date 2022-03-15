Престарелые пенсионеры в Новополоцке попали в ДТП

• 15/3/22 14:25 • Здарэнні

В Новополоцке 81-летний водитель врезался в ехавший впереди автомобиль, пострадала его 83-летняя пассажирка.
Регулировщик управляет движением транспорта на площади Свободы во время столкновения автобуса, микроавтобус, такси и легковушки на улице Ленина в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Во время движения по Комсомольской улице пенсионер не сориентировался в дорожной остановке и не успел затормозить, когда остановился впереди идущий автотранспорт.

В результате «Citroen» 81-летнего дедушки врезался в автомобиль, ехавший перед ним. Во время дорожно-транспортного происшествия пострадала 83-летняя родственница водителя, ехавшая на пассажирском сидении — пристегнутая ремнем безопасности женщина получила перелом грудины, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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