Соль тоже пропала в автолавках в Чашникском районе
На невозможность купить соль в автомагазине «ННВ» пожаловались жители ряда деревень Чашникского района.
Напомним, что в понедельник жители ряда деревень Иванского сельсовета не смогли приобрести в передвижных пунктах торговли сахар — его не оказалось в наличии.
Однако в четверг и ждал еще больший сюрприз — теперь в автолавке, разъезжающей по деревням, не оказалось соли. Это товар первой необходимости — если чай можно попить с медом, вареньем или вовсе несладкий, то несоленую пищу есть сможет далеко не каждый.
Причину отсутствия самых обычных продуктов продавцы или затрудняются объяснить, или жалуются на повышенный спрос на эти товары.
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