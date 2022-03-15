В Полоцком районе три человека сгорели в доме умершей пенсионерки

Зоя Машэка • 15/3/22 16:55 • Здарэнні

14 марта женщина и двое мужчин погибли во время пожара в частном доме в деревне Жихари Полоцкого района.



Трагедия разыгралась в доме недавно умершей 89-летней пенсионерки. В гости к ее 53-летней племяннице пришли 48-ми и 46-летний мужчины. А около семи часов вечера дом загорелся.

Во время тушения пожара спасатели нашли всех трех погибшими, их тела находились внутри дома, где образовалось сильное задымление.

По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении кого-то из погибших, сообщается пресс-службой МЧС.