В Полоцком районе сгорели еще два человека

Зоя Машэка • 16/3/22 13:13 • Здарэнні

15 марта в агрогородке Жерносеки Полоцкого района произошел пожар, унёсший жизни двух человек.



В 9:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на Молодежной улице.

Во время тушения пожара в жилище обнаружили тела погибших 76-летней матери квартиросъёмщика и гостившего у них 45-летнего мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 14 марта также в Полоцком районе на пожаре погибли сразу три человека — женщина и двое мужчин.