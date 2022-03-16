Взрывом петарды угрожал покупающим валюту людям житель пригорода Витебска

Іван Дзедушкін • 16/3/22 14:21 • Эканоміка

34-летний сельчанин грозил взорвать петарду у пункта обмена валют на витебском вокзале — он хотел предотвратить скупку долларов. В результате попал в больницу.



Молодой мужчина на железнодорожный вокзал в Витебске с большой петардой, там он стал приставать к людям в очереди в «обменник» и грозить взорвать пиротехническое устройство. Такой демарш житель Новки объяснял ненавистью к доллару, поэтому он угрожал расправой всем, кто покупает эти «вражеские банкноты».

В результате желающие купить всё же обменять рубли на доллары были вынуждены вызвать милицию.

Задержанный сельчанин представился силовикам представителем иностранной разведки. В конце концов милиционеры решили передать «агента» медикам, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.