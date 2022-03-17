Очередного педофила задержали в Витебске. Видео

Іван Дзедушкін • 17/3/22 15:18 • Крымінал

В педофилии подозревают 46-летнего жителя Витебска, который переписывался с совсем юными девочками.



Мужчина подыскивал в социальных сетях профили девочек 12 и 14 лет и пытался завести с ними знакомство. В‍ переписке школьницы неоднократно сообщали собеседнику о своём возрасте, но тот продолжал откровенное общение на весьма взрослые темы.

Витеблянин не скрывал свой возраст, он активно интересовался личной жизнью и интимными подробностями школьниц, а также предлагал вступить с ним половую связь, сообщает милиция.

Сотрудники Октябрьского РОВД установили, что за пять месяцев прошлого года мужчина успел пообщаться не менее с шестью девочками. В его отношении возбудили уголовные дела, ранее витеблянин уже был судим.