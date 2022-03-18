Нескольким десяткам жителей Витебска отремонтируют крыши над квартирами
Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство собирается до конца апреля отремонтировать крыши над несколькими десятками квартир. Узнали, кто эти счастливчики.
Ремонт будет проводиться в жилых домах, находящихся на обслуживании государственного предприятия «ЖРЭТ г. Витебска». Текущий ремонт крыш над квартирами верхних этажей проведут по следующим адресам:
- Локомотивная улица, дом 3, квартиры 44, 71 и 118;
- Московский проспект, дом 64а, квартиры 88, 89, 93 и 94;
- Московский проспект, дом 26, квартира 59;
- Московский проспект, дом 14, квартиры 57 и 59;
- Московский проспект, дом 16, квартиры 18, 35 и 55;
- улица Терешковой, дом 26 корпус 8, квартиры 33, 34, 36, 70 и 72;
- улица Калинина, дом 24, квартиры 92 и 93;
- проспект Фрунзе, дом 22 корпус 1, квартира 65;
- проспект Фрунзе, дом 22 корпус 2, квартиры 63, 65 и 74;
- проспект Фрунзе, дом 22 корпус 4, квартира 40;
- проспект Фрунзе, дом 20, квартира 9;
- проспект Фрунзе, дом 26 корпус 1, квартиры 19 и 20;
- проспект Фрунзе, дом 26 корпус 3, квартира 15;
- проспект Фрунзе, дом 39а, квартира 26;
- улица Чехова, дом 17 корпус 1, квартира 9;
- улица Генерала Людникова, дом 15, квартиры 178 и 212;
- Советская улица, дом 2а, квартиры 16 и 32;
- улица Жесткова, дом 18а, квартира 14;
- Смоленская улица, дом 11 корпус 2, квартиры 48, 50 и 79.
Как видим, ремонт кровли проведут на 39 квартирами, расположенными на последних этажах 19 многоквартирных домов. Согласно условиям закупки работы должны быть выполнены с 23 марта по 30 апреля, их ориентировочная стоимость составляет 94 831 рубль 10 копеек. Деньги возьмут из городского бюджета.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: