Барсуки и медведи проснулись в Лепельском районе

• 19/3/22 20:56 • Экалогія

Барсуки и медведи уже вышли из зимней спячки в лесах Лепельского района.
Барсук в Березинском биосферном заповеднике. Фото berezinsky.by

Следы бурого медведя были обнаружены на минувшей неделе в урочищах «Пристань» и «Мокрина» на территории Березинского биосферного заповедника, это неподалеку от центральной усадьбы природоохранного учреждения в деревне Домжерицы лепельского района.

Медведь в Березинском биосферном заповеднике. Фото berezinsky.by

Наступившая в начале марта оттепель и пригревающее солнце разбудили еще одного медведя, судя по следам ‒ это особь небольшого размера. Косолапый приступил к обходу своей территории.

Следы медведя в Березинском биосферном заповеднике. Фото berezinsky.by

Также научные сотрудники заповедника нашли возле оттаявшей барсучьей норы «порои» этого животного и следы лисицы, которая, вероятно, искала для себя пустующую нору.

Барсук в Березинском биосферном заповеднике. Фото berezinsky.by

Кроме того в начале марта бырсук попав в объектив фотоловушки, установленной у норы в окрестностях деревни Ствольно. Первая в этом году регистрация барсука фотоловушкой произошла 1 марта.

Начиная с этого дня камера фиксировала, как барсук почти каждый вечер в темноте прохаживался возле своей норы, осматривал территорию и искал себе пропитание. Но пока корм найти затруднительно, эти всеядные звери используют запасы из своей кладовой, сообщает сайт Березинского биосферного заповедника.

            
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