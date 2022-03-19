Трактор загорелся под Витебском, тракторист госпитализирован с ожогами

• 19/3/22 22:06 • Здарэнні

Утром 18 марта в Куковячино под Витебском сгорел трактор, во время инцидента пострадал тракторист.
Трактор загорелся под Витебском, тракторист госпитализирован с ожогами. Фото МЧс

Возгорание трактора МТЗ-1221 на территории ДЭУ-36 филиала «Витебскавтодора» произошло около половины десятого утра. В результате пожара 57-летний тракторист конечностей, после осмотра медиками его пришлось госпитализировать в больницу.

Трактор потушили пожарные, по факту пожара проводится поверка, обстоятельства и причина возгорания устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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