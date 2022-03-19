Витеблянин не стал хоронить мать и почти полгода получал ее пенсию

Іван Дзедушкін • 19/3/22 22:40 • Грамадства

Житель Витебска несколько месяцев жил, получаю пенсию умершей в больнице матери. Его судили по «хакерской» статье.



Мужчина жил с престарелой матерью и находился на ее иждивении, так как не имел собственного заработка. При этом он пользовался карточкой старушки, на которую та получала пенсию.

Когда пенсионерка заболела и умерла в больнице, сны не стал забирать ее тела для похорон, не обращался за пособием на погребение и никуда не сообщал о смерти матери.

В результате женщину похоронили за счет государства, как невостребованное тело. При этом пять месяцев ей исправно продолжали начислять пенсию и переводить ее на банковскую карту.

Витеблянин, как ни в чём не бывало, продолжал пользоваться карточкой матери, снимая деньги в банкомате и рассчитываясь в магазине. Этот он делал пока не истек срок действия карты.

Когда в управление по труду, занятости и социальной защите наконец поняли, что платят пенсию покойнице, они направили в банк платежное требование о возврате денег в сумме 2458 рублей 93 копеек.

Однако, оказалось что мужчина уже успел потратить 1859 рублей 53 копейки. Оставшиеся деньги банк вернул на счет управления.

После этого витеблянина вызвали в УТЗиСЗ и потребовали вернуть деньги. Мужчина это сделал, но в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 212 УК — хищение имущества путем модификации компьютерной информации.