Витеблянина посадили на 20 суток за желто-синюю ленту, его обвинили в незаконном пикете

• 19/3/22 15:35 • Палітыка

Правозащитникам стало известно, что 74-летний витебский активист Борис Хамайда подвергнут 20 суткам ареста за ленту в цветах украинского флага.
Борис Хамайда. Фото Сергея Серебро

Напомним, что известный витебский оппозиционер был задержан силовиками 15 марта в День коснституции. Хамайде удалось сообщить о своем задержании, но потом связь с ним прервалась.

Позже правозащитники выяснили, что Борис Ханонович был осужден по статье 24.23 КоАП за якобы несанкционированное пикетирование. Причиной этому стала желто-синяя лета — в цветах государственного флага Украины.

В результате 74-летнего витеблянина подвергли административному аресту на 20 суток. Друзьям удалось передать ему в изолятор необходимые вещи.

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