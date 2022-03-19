Завтра в Витебске подорожает проезд в маршрутках

Сяржук Серабро • 19/3/22 21:32 • Эканоміка

С завтрашнего дня в Витебске подорожает проезд по городу на маршрутных такси. Спустя всего 5 месяцев перевозчики снова решили поднять цену.



Таким образом, с 20 марта тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой менее 5000 килограмм на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении устанавливается в размере 1 рубля 50 копеек, об этом сообщает ВОКТУП «Оператор перевозок» со ссылкой на информацию, полученную от 15 юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки в областном центре.

Цена билета на маршрутку в это раз в Витебске вырастет более чем на 15%. В прошлом году стоимость проезда в маршрутных такси областного центра поднималась дважды — в январе и в ноябре, в результате тогда она выросла на 30%.