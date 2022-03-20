В Витебске распускаются подснежники, пришла весна

Сяржук Серабро • 20/3/22 14:56 • Экалогія

На витебских клумбах уже начинают зацветать настоящие подснежники. Рассказываем, где мы их нашли.



Первые цветы, которые правильно называются галантусами и завезены с Кавказа, корреспондент заметил у стен дома №64 на проспекте Фрунзе. У садоводов-любителей эти белые цветочки считаются подснежниками.

Примечательно, что в прошлом году они начали распускаться примерно в это же время — «ННВ» писали об этой клумбе 19 марта 2021 года.

Между тем нынешней март заметно холодней прошлогоднего, а средняя температура за двадцать дней ниже нормы на 0,6 °C. При этом первый месяц нынешней весны оказался аномально сухим — пока выпало всего 0,4 миллиметра осадков, что составляет только 1% месячной нормы.