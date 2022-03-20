Во время пожара в 14-этажном доме в Витебске погиб пенсионер
Вечером 19 марта произошел пожар в 14-этажном доме на улице Воинов-Интернационалистов, один из жильцов погиб.
Горела квартира на пятом этаже, пожарные получили сообщение о возгорании в 21:42. В охваченном огнем помещении спасатели нашли тело погибшего 65-летнего хозяина жилья.
Из соседних квартир и верхних этажей пожарным пришлось эвакуировать 10 человек. Причины пожара и гибели пенсионера устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.
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