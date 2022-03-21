Лукашенко назначил руководителем Чашникского района председателя колхоза
На должность председателя Чашникского райисполкома назначен 44-летний Александр Быков, до этого возглавлявший СПФ «Заозерье» ОАО «Витебского мясокомбината».
Быков руководил сельскохозяйственным производственным филиалом «Заозерье» в Лепельском районе более десяти лет. Он родился в 1977 году в семье военного, а в 1994 году окончил Заслоновскую среднюю школу. Высшее образование получал с 1995 по 2000 годы в БГТУ на факультете технологии и техники лесной промышленности.
Александр Быков избирался депутатом райсовета, как представитель депутатского корпуса от Лепельского района принимал участие в шестом Всебелорусском народном собрании год назад.
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