Полоцкий райисполком покупает новую «Geely Atlas Pro» в комплектации «Luxury»

Сяржук Серабро • 21/3/22 19:14 • Эканоміка

Закупку легковушки за 90 397 рублей 50 копеек проводит Полоцкий райисполком.



Согласно документации закупки, полоцкие чиновники хотят приобрести кроссовер «Geely Atlas Pro» с комплектации «Luxury». Автомобиль приобретается с полуторалитровым двигателем, шестиступенчатой АКПП и задним приводом. Это одна из самых дешевых комплектаций данной модели.

SUV кроссовер С класса «Geely Atlas Pro» был представлен общественности в прошлом году. Силовую установку для этой модели проектировали совместно с инженерами «Volvo».

Закупка осуществляется из одного источника. Примечательно, что получить обновку в Полоцком райисполкоме хотят к 25 марта. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.