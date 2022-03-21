Стали известны подробности ДТП с участием «Geländewagen» и «Opel» в Докшицах. Видео

Іван Дзедушкін • 21/3/22 12:11 • Здарэнні

В МЧС рассказали, как спасали водителя опрокинувшегося в Докшицах «Mercedes-Benz G-Class», ДТП произошло вчера около обеда.



Согласно информации спасателей, аварию потерпел «Mercedes-Benz G400», в котором ехали двое мужчин. 40-летний пассажир смог самостоятельно выбраться из покореженного внедорожника, а вот 36-летнего водителя зажало в салоне.

Для того, чтобы освободить пострадавшего водителя пожарным пришлось вырезать водительскую дверь «гелика». После этого мужчину, на шею которого предварительно закрепили воротник Шанца, достали из джипа и передали медикам. На машине скорой медицинской помощи его экстренно госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Как вчера сообщали «ННВ» со ссылкой на ГАИ, по предварительной информации причиной ДТП стал 94-летний дедушка на «Opel», который при развороте на Советской улице не уступил дорогу «Geländewagen». В результате дорожно-транспортного происшествия «Mercedes-Benz G-Class» опрокинулся и получил значительные повреждения.