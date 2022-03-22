Двух витеблян задержали за обмен валюты

Іван Дзедушкін • 22/3/22 11:13 • Эканоміка

При попытке обменять валюту не в банке были задержаны двое жителей Витебска, у них изъяли деньги.



Витебляне попались на нарушении установленного порядка осуществления валютно-обменных операций в возле из торговых центров города, их задерживали сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Первомайского района вместе работниками из областного управления и Железнодорожного РОВД.

По версии милиции, ранее судимый 57-летний пенсионер приобрел у водителя одного из предприятий областного центра 200 долларов США за 610 белорусских рублей. А всего у задержанных изъяли 2 126 рублей, 410 долларов США и 3 000 российских рублей.

В отношении обоих мужчин составили административные протоколы по части 1 статьи 12.2 КоАП Республики Беларусь. Им грозят внушительные штрафы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.