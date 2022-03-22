В Полоцке «BMW» вылетела на тротуар и врезалась в детскую коляску

Іван Дзедушкін • 22/3/22 23:13 • Здарэнні

22 марта в Полоцке женщина с двумя маленькими детьми, шедшая по тротуару, попала под автомобиль.



На автостоянке у торгового центра 29-летний водитель автомобиля «Nissan», выезжая с парковки, не пропустил автомобиль «ВМW». В результате столкновения «бэха» вылетела на тротуар, где шла женщина с пятилетней девочкой и годовалым ребенком в коляске.

В этом дорожно-транспортном происшествии пострадала девочка, шедшая рядом с коляской, ее с переломами госпитализировали. Мама и малыш, а также водители автомобилей не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.